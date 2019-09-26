Аббас пригрозил разрывом соглашений с Израилем в случае аннексии части Западного берега

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас пригрозил в четверг разрывом всех соглашений с Израилем, если будет реализован план аннексии части Западного берега реки Иордан. Об этом он заявил в Нью-Йорке, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

"Если правительство Израиля продолжит аннексию и реализует план, то все соглашения будут расторгнуты и не будут выполняться", - отметил он. "Мы остаемся привержены международной законности и борьбе с терроризмом, будем и дальше следовать по пути мира в рамках переговоров, - сказал Аббас. - Но все это будет сведено на нет, если [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху или другой глава правительства будет следовать объявленному плану".

По словам палестинского руководителя, "международному сообществу пора взять на себя ответственность за прекращение израильской агрессии". "В противном случае все принятые резолюции ООН не имеют смысла, - добавил он. - Израиль не уважает никаких соглашений, международное сообщество должно подтолкнуть его к этому".

Накануне парламентских выборов 17 сентября израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал распространить суверенитет страны на часть Западного берега, в частности Иорданскую долину и северную оконечность Мертвого моря, чем вызвал гневную реакцию неприятия со стороны арабских государств.

Вместе с тем, Палестина отвергает разрабатываемый США план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявил Махмуд Аббас. "Все, что Вашингтон объявлял об американском мирном плане, абсолютно неприемлемо для нас, - сказал он. - Мы не подчинимся американской политике по палестинскому вопросу". По словам Аббаса, США, являющиеся постоянным членом СБ ООН, поддерживают израильскую агрессию и уходят от своей ответственности в рамках международного права. Он предупредил, что любые переговоры по мирному урегулированию, "патронируемые только одной страной, будь то Америка или кто-либо другой, "будут отвергнуты палестинцами". При этом Аббас напомнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил три поступивших от России предложения начать переговоры с Палестинской автономией.

В ноябре 2019 года американская администрация обещает обнародовать информацию о политической составляющей разрабатываемого ею плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Официально он еще не был озвучен, но по некоторым просочившимся в прессу его положениям уже неоднократно высказывались палестинские представители. Речь идет о том, что палестинцам могут предложить создать государство на половине территории Западного берега реки Иордан и в секторе Газа со столицей в иерусалимском пригороде Абу-Дис.