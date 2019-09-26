Помпео возложил на Дамаск ответственность за химическую атаку в провинции Латакия

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пришли к выводу, что сирийские власти несут ответственность за атаку с применением хлора 19 мая в провинции Латакия. Об этом сообщил в четверг американский госсекретарь Майкл Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общие прения (общеполитическая дискуссия) 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим [сирийского президента Башара] Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая во время атаки в провинции Латакия", - сказал шеф американской дипломатии.