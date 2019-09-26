Премьер-министр Греции высказался в пользу решения кипрской проблемы

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поблагодарил в четверг генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за его усилия по урегулированию кипрской проблемы и высказался в пользу ее справедливого и жизнеспособного решения. Об этом Мицотакис заявил журналистам после встреч с Антониу Гутерришем и президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба главы греческого правительства.

По словам Мицотакиса, у него состоялась "очень содержательная и плодотворная дискуссия" с генеральным секретарем ООН. "Мы обсудили два вопроса. Первый касается кипрской проблемы. Я поблагодарил генерального секретаря за его очень существенный вклад и его постоянные усилия по решению этой общенациональной [для греков] проблемы и вновь заявил о полной поддержке Греции справедливых требований общины греков-киприотов с тем, чтобы наконец было найдено справедливое и жизнеспособное решение этой давней проблемы, которая мучает всех греков в течение 45 лет", - сказал греческий премьер.

Он отметил, что также были обсуждены вопросы, связанные с "решением проблемы изменения климата, которые генеральный секретарь ООН поставил на первое место в своей собственной повестке дня". "Я подтвердил безоговорочную поддержку Грецией инициативы ООН по достижению целей устойчивого развития. Я представил ему план нашей страны о том, как Греция будет находиться в авангарде борьбы европейцев против изменения климата", - сказал Мицотакис.

По словам премьера, природная среда и ее защита - это не только обязательство перед будущими поколениями, но и возможность продемонстрировать величайшее сравнительное преимущество Греции. "К концу года правительство Греции представит обновленную стратегию достижения целей, поставленных на Парижской конференции. Она будет смелой, амбициозной и выведет Афины в авангард европейской инициативы по решению этой важной проблемы", - заключил глава греческого правительства.

Курс на "зеленую энергетику"

Выступая в понедельник на саммите по климату в штаб-квартире ООН, Мицотакис пообещал, что греческое правительство примет к концу этого года новую национальную политику по энергетике и климату с полным запретом на использование одноразовых пластиковых изделий по всей стране с 2021 года, закрытием работающих на лигните электростанций до 2028 года и увеличением доли производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии до 35% к 2030 году. Глава правительства сказал, что Греция уже "выполнила свои цели по сокращению выбросов парниковых газов на 2020 год". "Мы производим 20% нашей электроэнергии из возобновляемых источников и планируем достичь доли в 35% к 2030 году", - подчеркнул Мицотакис, сообщив также, что Греция "намерена созвать встречу высокого уровня в следующем году в Афинах с целью принятия декларации о защите культурного и природного наследия от последствий изменения климата".