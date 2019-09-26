Парламент Каталонии потребовал от сотрудников гражданской гвардии Испании покинуть регион

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Парламент Каталонии потребовал вывести всех сотрудников испанской гражданской гвардии с территории автономной области. Соответствующее предложение региональная палата одобрила в четверг, передала газета Diario.

Эту инициативу поддержали политические силы, которые выступают за независимость Каталонии. Так, в одобренном документе утверждается, что полицейские органы используют антитеррористическое законодательство для подавления активистской деятельности. Сотрудников гражданской гвардии каталонский парламент назвал "полицией политического типа". В резолюции также содержится требование отставки делегата правительства Испании в Каталонии Тересы Кунильеры.

Региональная палата предприняла этот шаг после того, как в понедельник были задержаны девять радикально настроенных сторонников независимости Каталонии. Они являются членами так называемых комитетов в защиту республики, борющихся за выход автономии из состава Испании. В ходе обысков стражи порядка изъяли материалы для изготовления взрывных устройств. По версии следствия, подозреваемые могли попытаться устроить атаки в ближайшее время.

По данным агентства Europa Press, парламент также одобрил проект резолюции, в котором признается, что 1 октября 2017 года "Каталония осуществила право на самоопределение на референдуме".

Плебисцит о независимости состоялся в регионе почти два года назад. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Верховный суд Испании может вынести решение по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума, в первой половине октября 2019 года.