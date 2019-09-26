Помпео: США ввели санкции в отношении россиян, причастных к поставкам топлива в Сирию

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Администрация США в рамках "оказания максимального нажима" на Россию ввела новые санкции в отношении нескольких российских организаций и лиц, занимающихся поставками авиатоплива в Сирию. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео.

"В рамках осуществляемой нами кампании по оказанию максимального нажима Министерство финансов США сегодня внесло в список российские организации за поддержку жестокой военной машины режима Асада и за поставки авиационного топлива для российских вооруженных сил в Сирии", - сообщил он.

Как ранее сообщило Министерство финансов США, в списки внесены пять судов, одна фирма и трое физических лиц за поставки авиационного топлива Вооруженным силам России в Сирии. Под санкции попали базирующаяся в Москве фирма Maritime Assistance, которая, как утверждается, является "подставной компанией" "Совфрахта", а также Иван Борисович Окороков, Карен Альбертович Степаньян и Илья Алексеевич Логинов. В соответствии с данными американских властей, все трое - представители руководства "Совфрахта".

В черный список также внесены суда "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат" и ОТ-2077. Согласно информации американского правительства, они являются собственностью компании "Транспетрочарт". Американские санкции в отношении "Совфрахта" и "Транспетрочарта" были введены в 2016 году.