Сенат США продлил финансирование правительства до 21 ноября

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Конгресс США одобрил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

На прошлой неделе Палата представителей (нижняя палата) утвердила этот документ. В четверг текст был принят Сенатом (верхней палатой) законодательного органа. "За" проголосовали 82 сенатора, "против" - 15. Теперь резолюцию должен утвердить американский президент Дональд Трамп.

Инициатива должна быть одобрена до 30 сентября, когда в стране заканчивается 2019 финансовый год.

В случае непринятия бюджета США грозит новый "шатдаун" - приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.