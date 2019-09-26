Глава Евросовета призвал к международной солидарности в вопросе помощи слабой Украине

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно помогать таким слабым странам, как Украина, на которых нападают сильные. Об этом заявил уходящий глава Евросовета Дональд Туск, выступая в четверг на Генеральной ассамблее ООН.

"Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают более сильные и жестокие. Как в случае с Украиной, например. Если сильные в нашем мире этого не поймут, они войдут в историю не как лидеры, а как фальшивые лидеры. И это правильно", - сказал он.

Он также заявил, что "для защиты правды недостаточно обвинять других в распространении фейковых новостей". "Честно говоря, достаточно было бы просто перестать врать. Сегодня слишком многие политики используют ложь как постоянный метод поддержания власти", - отметил Туск.

"Чтобы защитить свободу, недостаточно говорить о ней в речах. Вы должны защищать права человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. И вы должны прекратить флиртовать с диктаторами и авторитарными режимами", - добавил глава Евросовета.