Трамп на фоне начала процедуры импичмента заявил о необходимости "остановить" демократов

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на фоне инициирования находящейся под контролем демократов Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента выразил мнение, что "должен быть способ остановить" представителей Демократической партии. Как заявил американский лидер, вероятно, это можно сделать через суд.

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

"То, что демократы делают с этой страной, - это позор, этого нельзя позволять, должен быть способ это остановить, возможно, юридическим путем - через суды", - сказал Трамп журналистам на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из Нью-Йорка.

По мнению американского лидера, нападки на его администрацию отвлекают представителей демократической партии от законодательного процесса. "Они будут тормозить нашу страну. Мы не можем говорить о контроле над оружием, мы ни о чем не можем говорить", - добавил Трамп.

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В конченом итоге он стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, американский лидер во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву, что вызвало крупный скандал в Вашингтоне.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремится заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.