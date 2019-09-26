США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot и около 200 военных

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты на фоне недавних ударов по нефтяным объектам Саудовской Аравии разместят в королевстве батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, четыре радара и около 200 военных для эксплуатации этой техники. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении официального представителя американского министерства обороны Джонатана Хоффмана.

"Это развертывание усилит противовоздушную и противоракетную оборону королевства. <...> [Оно] укрепит и без того значительное присутствие американских сил в регионе", - говорится в заявлении. Как отметил Хоффман, данное решение было принято по просьбе властей Саудовской Аравии.

"Важно отметить, что эти шаги являются демонстрацией нашей преданности региональным партнерам, [приверженности] безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - добавил представитель Пентагона, подчеркнув, что США ждут от других стран, что они "внесут свой вклад в международные усилия по укреплению обороны Саудовской Аравии".

В сообщении отмечается, что министр обороны США Марк Эспер также одобрил подготовку к возможной отправке в королевство дополнительных сил, в том числе двух батарей ЗРК Patriot и системы противоракетной обороны THAAD, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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