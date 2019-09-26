{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Джонсон отказался извиняться за свои высказывания в парламенте по Brexit

Премьер-министр Великобритании прокомментировал направленную в его адрес критику

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за свои высказывания в британском парламенте, однако признал, что накал страстей в Палате общин должен быть снижен. Об этом глава правительства заявил в четверг в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, комментируя направленную в его адрес критику многих законодателей.

На эту тему
Что происходит вокруг Brexit? Гид для тех, кто окончательно запутался

Накануне, выступая перед депутатами, Джонсон не пожалел эпитетов для принятого парламентом закона, который обязывает правительство продлить сроки переговоров с ЕС, если к 31 октября Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Brexit. Он также призвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина набраться смелости и попытаться объявить вотум недоверия правительству консерваторов.

"Я считаю, что было справедливым назвать это "актом о капитуляции". Думаю, что это было абсолютно оправданным", - сказал премьер, который считает, что просить отсрочки у Брюсселя является предательством по отношению к 17,4 млн британцев, голосовавших за Brexit.

"Но нам нужно объединить людей, и добиться, чтобы это [выход из ЕС] было осуществлено, - добавил Джонсон. - Нужно снизить раздражение, а люди должны объединиться, потому что лишь осуществив Brexit, можно вскрыть нарыв нынешнего мучительного беспокойства".

Заявления Джонсона, сделанные накануне, стали причиной срочных парламентских дебатов в четверг. Многие депутаты признались, что были шокированы тем, что премьер-министр упомянул в контексте Brexit фамилию убитой в 2016 году за несколько дней до референдума депутата Джо Кокс. Политик, выступавшая за сохранение членства страны в Евросоюзе, была зарезана ультраправым фанатиком. Премьер в пылу дискуссии заявил, что лучшей памятью о Кокс было бы завершение выхода страны из состава ЕС, а слова несогласной с ним депутата от оппозиционной Лейбористской партии назвал чепухой.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу охарактеризовал обстановку в нижней палате парламента как токсичную, признавшись, что она была наихудшей за те 22 года, что он работает в законодательном органе. Премьера раскритиковала и его собственная сестра, писательница, издатель, журналист и телеведущая Рэйчел Джонсон. "Мой брат использует такие выражения, как "сдача в плен" и "капитуляция", как будто тех людей, кто стоит на пути благословенной воли 17,4 млн человек <...> нужно повесить, утопить, четвертовать, вымазать в смоле и перьях", - сказала Рэйчел Джонсон.

Теги
ВеликобританияBrexitКорбин, ДжеремиДжонсон, Борис
Парламент Перу отклонил предложение президента о проведении досрочных выборов
Против этой инициативы выступили в комиссии по вопросам конституции
Читать полностью