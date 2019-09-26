Джонсон отказался извиняться за свои высказывания в парламенте по Brexit

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за свои высказывания в британском парламенте, однако признал, что накал страстей в Палате общин должен быть снижен. Об этом глава правительства заявил в четверг в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си , комментируя направленную в его адрес критику многих законодателей.

Накануне, выступая перед депутатами, Джонсон не пожалел эпитетов для принятого парламентом закона, который обязывает правительство продлить сроки переговоров с ЕС, если к 31 октября Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Brexit. Он также призвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина набраться смелости и попытаться объявить вотум недоверия правительству консерваторов.

"Я считаю, что было справедливым назвать это "актом о капитуляции". Думаю, что это было абсолютно оправданным", - сказал премьер, который считает, что просить отсрочки у Брюсселя является предательством по отношению к 17,4 млн британцев, голосовавших за Brexit.

"Но нам нужно объединить людей, и добиться, чтобы это [выход из ЕС] было осуществлено, - добавил Джонсон. - Нужно снизить раздражение, а люди должны объединиться, потому что лишь осуществив Brexit, можно вскрыть нарыв нынешнего мучительного беспокойства".

Заявления Джонсона, сделанные накануне, стали причиной срочных парламентских дебатов в четверг. Многие депутаты признались, что были шокированы тем, что премьер-министр упомянул в контексте Brexit фамилию убитой в 2016 году за несколько дней до референдума депутата Джо Кокс. Политик, выступавшая за сохранение членства страны в Евросоюзе, была зарезана ультраправым фанатиком. Премьер в пылу дискуссии заявил, что лучшей памятью о Кокс было бы завершение выхода страны из состава ЕС, а слова несогласной с ним депутата от оппозиционной Лейбористской партии назвал чепухой.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу охарактеризовал обстановку в нижней палате парламента как токсичную, признавшись, что она была наихудшей за те 22 года, что он работает в законодательном органе. Премьера раскритиковала и его собственная сестра, писательница, издатель, журналист и телеведущая Рэйчел Джонсон. "Мой брат использует такие выражения, как "сдача в плен" и "капитуляция", как будто тех людей, кто стоит на пути благословенной воли 17,4 млн человек <...> нужно повесить, утопить, четвертовать, вымазать в смоле и перьях", - сказала Рэйчел Джонсон.