Госдеп: США пока не приняли решение относительно продления ДСНВ

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Американская администрация не приняла решение относительно того, продлевать ли Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) с Россией. Об этом заявил в четверг помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Насколько мне известно, это решение пока не было принято", - сказал он, отвечая на вопрос о том, выработала ли администрацию США какую-либо позицию по продлению договора.

Как заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, РФ надеется прийти к соглашению с США о продлении ДСНВ до начала активного этапа предвыборной гонки в Америке.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.