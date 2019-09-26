Джулиани назвал "полной чепухой" содержание жалобы на Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал "полной чепухой" положения опубликованной в четверг жалобы сотрудника американских спецслужб на действия президента США Дональда Трампа и содержание его июльского телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Джулиани заявил по телефону телекомпании CNN .

Адвокат главы государства отрицал, что, как утверждается в жалобе, два сотрудника Госдепартамента провели с ним беседу с глазу на глаз с целью убедить его не афишировать свои поездки на Украину и избежать таким образом огласки, чреватой нанесением ущерба национальным интересам США. "Ни один из них ни разу не говорил о стремлении избежать вреда. Госдепартамент в своей переписки ни разу не передавал информации, о которой вы говорите", - заявил Джулиани.

"Я говорил с Госдепартаментом в ходе развития всей этой ситуации. Говорю вам, что беседовал с ними минимум 10 раз и встречался с ними", - признал адвокат Дональда Трампа. Джулиани предоставил в распоряжение CNN смс-переписку со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Последний 19 июля передал Джулиани контактные данные помощника украинского лидера Андрея Ермака, а позднее поставил в известность об итогах телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля.

Текст жалобы осведомителя был опубликован в четверг спецкомитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США. Автор документа утверждает об использовании американским лидером "своих полномочий, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы 2020 года в США". "За последние четыре месяца более полудюжины американских должностных лиц проинформировали меня об этих усилиях", - сказано в документе, датированном 12 августа. "Я не был прямым свидетелем большинства из описанных событий, однако я нахожу заслуживающими доверия отчеты моих коллег", - подчеркивается в жалобе.