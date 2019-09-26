Зеленский заявил, что не следил за слушаниями в Конгрессе о его разговоре с Трампом

ООН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил ТАСС, что не следил за слушаниями в американском Конгрессе о его телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"Нет, у меня было много встреч", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Зеленский воздержался от ответа на вопрос, считает ли он возможным импичмент Трампа из-за содержания беседы.
Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.
Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, 24 сентября объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.
25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.