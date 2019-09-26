Зеленский заявил, что не следил за слушаниями в Конгрессе о его разговоре с Трампом

ООН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил ТАСС, что не следил за слушаниями в американском Конгрессе о его телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"Нет, у меня было много встреч", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Зеленский воздержался от ответа на вопрос, считает ли он возможным импичмент Трампа из-за содержания беседы.