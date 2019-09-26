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Атаки на предприятия Saudi Aramco

США по итогам расследования представят доклад об атаках на объекты Saudi Aramco

Команда специалистов не нашла связи с военными действиями в Йемене

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вашингтон представит соответствующий доклад по итогам расследования атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.

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Как отмечает Al Arabiya, Шенкер заявил телеканалу, что объединенная команда специалистов из США, Саудовской Аравии и стран Европы не нашла какой-либо связи между атаками на объекты Saudi Aramco и военными действиями в Йемене, граничащем с королевством с юга. По словам Шенкера, нападения были совершены с севера.

Теги
СШАЙеменСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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