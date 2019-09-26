США по итогам расследования представят доклад об атаках на объекты Saudi Aramco

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вашингтон представит соответствующий доклад по итогам расследования атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.

Как отмечает Al Arabiya, Шенкер заявил телеканалу, что объединенная команда специалистов из США, Саудовской Аравии и стран Европы не нашла какой-либо связи между атаками на объекты Saudi Aramco и военными действиями в Йемене, граничащем с королевством с юга. По словам Шенкера, нападения были совершены с севера.