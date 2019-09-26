В ходе акций протеста в Египте задержано 1000 человек

КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Спустя неделю после прокатившихся по Египту акций протеста генеральная прокуратура страны представила данные о количестве задержанных в разных городах. Согласно обнародованному в четверг заявлению главного надзорного органа, "было задержано и допрошено не более 1000 человек, обвиняемых в участии в митингах в пяти провинциях".

Среди задержанных, говорится в коммюнике, есть несколько иностранных граждан, в том числе голландец, который вел фотосъемку площади Тахрир и прилегающих улиц с помощью дрона с крыши отеля, где он остановился, а также палестинец, признавшийся в принадлежности к палестинской группировке "Исламский джихад".

Кроме того, ранее сообщалось также об аресте гражданина Турции, который вел фотосъемку подразделений силовых структур на Тахрире.

"Генпрокурор Хамада ас-Сауи распорядился провести расследования фактов подстрекательств к протестам на площадях и автотрассах в ряде провинций, - указывается в сообщении. - В присутствии адвокатов были допрошены порядка тысячи человек, участвовавших в демонстрациях, проверены записи с камер видеонаблюдения, а также инициирована проверка аккаунтов подозреваемых в социальных сетях".

Признательные показания

По данным прокуратуры, некоторые обвиняемые дали признательные показания.

"Ряд допрошенных сообщил, что к участие в митингах их подтолкнули плохие экономические условия жизни, другие рассказали, что вышли на Тахрир по призывам соцсетей, - отмечается в заявлении. - Некоторые задержанные объяснили свое появление на площадях встречей с неизвестными, для которых они снимали выступления для их размещения на спутниковых телеканалах, чтобы побудить к демонстрациям других граждан".

В генпрокуратуре также сообщили об участии в протестах "преступных элементов" и сторонников запрещенной в стране исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

В этой связи ас-Сауи призвал "к принятию мер и ограничению деятельности сайтов и фейковых страниц в социальных сетях, с которых осуществлялись призывы и подстрекательства к демонстрациям в соответствии с положениями закона о преступлениях в сфере информационных технологий".

Акции протеста

21 и 22 сентября в Каире, Александрии, Суэце, Думьяте и Эль-Мансуре прошли немногочисленные антиправительственные акции протеста и пикеты, которые были разогнаны полицией. Власти обвинили исламистские телестанции и поддерживающие "братьев" западные спутниковые каналы, включая Al Jazeera, в фальсификации новостей и использовании сфабрикованного видеоконтента для провокации беспорядков. За недостоверное освещение протестов в стране были заблокированы информационные сайты британской вещательной корпорации Би-би-си, а также базирующегося в США канала Al Hurra. Деятельность Al Jazeera в Египте официально запрещена еще в 2013 году.

На ближайшую пятницу, по некоторым данным, в Египте намечены новые митинги и протестные выступления.