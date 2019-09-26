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В США выступают за предсказуемую систему финансирования миротворческих операций

Как заявил заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн, это относится и к миротворческим операциям Африканского союза

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. США требуют создания такого механизма для миротворческих операций ООН, который обеспечивал бы прозрачность их финансирования. Об этом заявила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН "Мир и безопасность в Африке: партнерство в интересах укрепления мира и безопасности" заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

"Как свидетельствуют выступления других участников нынешнего заседания, одна из проблем при организации регионального взаимодействия заключается в финансировании, - отметил он. - Это относится и к миротворческим операциям Африканского союза. Понятно, что страны Африканского союза несут бремя расходов на эти цели, а США поддерживает стремление ООН создать предсказуемую, устойчивую и надежную систему финансирования будущих миротворческих операций. Однако такая система должна иметь соответствующие предохранительные механизмы".

Он подчеркнул, что при урегулировании вопросов финансирования миротворческих операций "следует учитывать позицию США, которая заключается в необходимости обеспечения прозрачности финансирования и соблюдения стандартов ООН при проведении миротворческих операций".

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