Бывший генпрокуратур Украины убежден, что сын Байдена не нарушал никаких законов

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера виновным в нарушении законодательства страны. Об этом он заявил в четверг интервью газете The Washington Post .

"С точки зрения законодательства Украины он ничего не нарушил", - сказал он, комментируя утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании президентом США Дональдом Трампом давления на его украинского коллегу Владимира Зеленского с целью побудить Киев начать расследование действий сына Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

По словам Луценко, у генеральной прокуратуры Украины не было никаких претензий к сыну бывшего вице-президента США по поводу его деятельности в составе руководства работающего на Украине холдинга Burisma. "Хантер Байден не может нести ответственность за нарушения в управлении компанией Burisma, которые имели место за два года до того, как он приехал", - заявил Луценко.

Он также утверждал, что за время его нахождения на посту генпрокурора никакие представители властей США не приезжали на Украину, чтобы содействовать расследованию. "Никакие группы из Америки не приезжали на Украину для расследования", - подчеркнул Луценко.

Бывший генпрокурор Украины по сути подтвердил ту же позицию, которую он уже озвучивал в мае в интервью агентству Bloomberg. Тогда он говорил, что генеральная прокуратура Украины не считает сына Байдена Хантера виновным в нарушении законодательства страны и не ведет расследования, которое бы касалось его деятельности в составе руководства Burisma.

Расследование деятельности Burisma

Хантер Байден в 2014 году вошел в правлении газодобывающей компании Burisma, а Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma.

Burisma Group занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. Бенефициаром группы является Николай Злочевский. В конце 2014 года он покинул Украину после предъявления ему обвинения в незаконном обогащении. Осенью 2016 года с сайта МВД Украины исчезла информация о его розыске по инициативе Генпрокуратуры, а в феврале 2018 года Злочевский вернулся в страну.

Скандал в Вашингтоне

Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

За проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном, выступает адвокат Трампа Рудольф Джулиани. По его мнению, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.