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Британский миротворческий контингент будет направлен в Мали

Как сообщил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен, это произойдет не раньше 2020 года

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Великобритания направит свой миротворческий контингент в Мали. Об этом заявил в четверг заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании Совета Безопасности, посвященном укреплению мира и безопасности в Африке.

"Мы выделим наших военнослужащих для МИНУСМА [Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали]", - сказал он, пояснив, что это произойдет не раньше 2020 года.

"Наши военные подготовили тысячи африканских коллег в рамках долгосрочных программ", - уточнил Аллен. Как отметил заместитель постпреда, ранее в этом году британские инструкторы подготовили подразделение из Малави, которое также было позже задействовано в операции по поддержанию мира. По словам дипломата, британские эксперты также оказывают содействие в борьбе с терроризмом в Сомали, Нигерии, Кении.

Аллен также сообщил, что в ноябре этого года в Лондоне состоится конференция, посвященная "предотвращению сексуального насилия во время конфликтов".

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КенияМалиНигерияСомалиВеликобритания
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