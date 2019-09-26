Байден обвинил Трампа в стремлении заручиться иностранной поддержкой на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден полагает, что американский лидер Дональд Трамп желает обеспечить себе помощь со стороны другой страны во время предстоящей предвыборной гонки. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN .

"Он хотел бы получить иностранную помощь, чтобы выиграть на выборах", - сказал Байден во время выступления в Калифорнии. По словам Байдена, Трамп пытается "похитить выборы".

Ранее в Вашингтоне вызвали крупный скандал утверждения о том, что Трамп оказывал на украинского президента Владимира Зеленского давление с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Предполагалось, что американский лидер оказывал нажим на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.