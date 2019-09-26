ABC: республиканцам пожертвовали $6 млн после начала процедуры импичмента Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) привлек за счет агрессивной пропагандистской кампании 6 млн долларов добровольных пожертвований за 27 часов после запуска в Конгрессе процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC со ссылкой на данные НКРП.

По оценке телекомпании, данный комитет и предвыборный штаб Трампа несколько недель готовили контрмеры на предполагаемый демарш демократов. Республиканцы сразу после соответствующего заявления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) разослали сторонникам по электронной почте минимум четыре версии посланий с призывом жертвовать средства на переизбрание Трампа президентом США в 2020 году. В Facebook были размещены десятки новых рекламных объявлений с предложением присоединяться к "Оперативной рабочей группе в защиту от импичмента".

Кроме того, на сайте НКРП выложены видеоролики с критикой в адрес демократов.

Как результат, штаб Трампа и НКРП только за первые три часа после заявления Пелоси получили добровольных пожертвований на $1 млн. Через сутки эта сумма возросла еще на $5 млн. ABC обращает внимание, что за первые 24 часа после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования данных о вмешательстве извне в выборы 2016 года республиканцы получили $1 млн добровольных пожертвований.

Утверждения об оказании Трампом в этом разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Предполагалось, что американский лидер оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий в содержании июльского телефонного разговора американского и украинского президентов.