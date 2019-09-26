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Главы МИД постоянных членов СБ ООН обсудили с Гутерришем Афганистан, Сирию, Йемен и Ливию

Также стороны обсудили положение дел на Корейском полуострове

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция - прим. ТАСС) провели в четверг традиционную встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем. Стороны обсудили положение дел в Афганистане, Сирии, Йемене и Ливии, говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось обсуждение актуальных вопросов повестки дня СБ ООН с акцентом на роль постоянных членов Совета в преодолении глобальных вызовов, положение дел на Корейском полуострове, ситуацию в Афганистане, Сирии, Йемене и Ливии, - отметили в министерстве. - Также была рассмотрена тема подготовки к празднованию 75-летия основания всемирной организации".

"[Министр иностранных дел России Сергей] Лавров призвал партнеров выстраивать коллективные подходы к преодолению современных вызовов и угроз с опорой на Устав ООН и нормы международного права", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанСШАСирияЙеменВеликобританияРоссияКитайФранцияГутерриш, Антониу
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