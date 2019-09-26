Трамп заявил, что лучшим свидетельством его невиновности являются слова самого Зеленского

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим доказательством его невиновности являются слова самого украинского лидера Владимира Зеленского, который признал, что американский президент не оказывал на него давления во время июльского телефонного разговора.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может!" - написал Трамп в четверг на своей странице в Twitter.

"[Джозеф] Байден же, будучи вице-президентом, вместе со своим сыном, напротив, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины. Они также награбили миллионы в Китае. Это плохо!" - добавил он.

Ранее Зеленский во время встречи с Трампом в Нью-Йорке заявил о том, что президент США, по его мнению, не оказывал на него давление в июльском телефонном разговоре. Беседа, по его словам, была хорошей, многое удалось обсудить. Украинский президент также подчеркнул, что не хочет быть втянутым в предвыборный процесс в США.

Утверждения об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Предполагалось, что американский лидер оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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