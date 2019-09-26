В США сообщили, что в результате химатаки в Латакии никто не погиб

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что никто не погиб в результате атаки с применением хлора 19 мая в сирийской провинции Латакия. С таким утверждением он выступил в четверг на брифинге, проходившем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы знаем, что несколько человек пострадали, нам неизвестно их состояние, - сказал он. - Никто не погиб".

Ранее в четверг госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что власти США пришли к выводу, что ответственность за атаку несут сирийские власти. "Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим [сирийского президента Башара] Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая во время атаки в провинции Латакия", - утверждал шеф американской дипломатии.

17 мая российский Центр по примирению враждующих сторон предупредил о подготовке террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) провокации в северной зоне деэскалации с целью выдвижения сфабрикованных обвинений в адрес армии Сирии в использовании химических боеприпасов. 19 мая МИД Сирии выступил с опровержением сведений о якобы применении правительственными силами боеприпасов с отравляющими веществами в городе Каббани на севере провинции Латакия. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что никаких химических атак 19 мая в зоне деэскалации "Идлиб" не было, и единственными "очевидцами" якобы произошедшего инцидента являются террористы.