Госдеп: представители СДС примут участие в заседании конституционного комитета Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что представители коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) примут участие в заседании Конституционного комитета Сирии. С таким утверждением он выступил в четверг на брифинге, проходившем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Конечно", - указал он в ответ на вопрос журналиста о том, примут ли в заседании участие представители поддерживаемой США коалиции. "Мы дали понять всем нашим партнерам на северо-востоке Сирии, что у нас нет политической повестки, кроме той, которая заключается в минимальной политической стабилизации", - сказал Джеффри. По его словам, США рассчитывают на создание политической платформы, которая способствовала бы разгрому террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Решение создать конституционный комитет Сирии для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. Согласно плану бывшего спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры (занимал пост с 2014 по 2019 год), в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

23 сентября 2019 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании комитета, отметив, что он соберется в Женеве в течение ближайших недель. По словам генсека ООН, "создание комитета может и должно быть началом политического пути к урегулированию".