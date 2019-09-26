МИД Белоруссии призвал подписать декларацию об отказе от размещения и производства РСМД

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Глава Беларуси выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Наша страна предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации. Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым не безразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании", - сказал Макей, выступая в четверг с трибуны ООН.