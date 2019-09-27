Помпео утверждает, что Россия и Иран провоцируют насилие в Сирии

ТАСС, 27 сентября. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил в четверг на Россию и Иран ответственность за эскалацию насилия в Сирии.

"Как было сказано сегодня в ходе заседания "малой группы" [Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция], США поддерживают усилия ООН по прекращению военных действий в Сирии. Нынешнее насилие, разжигаемое Ираном и Россией, усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии и должно прекратиться, чтобы началось политическое урегулирование [конфликта]", - написал Помпео на своей странице в Twitter.

В четверг США ввели санкции против пяти судов, одной фирмы и трех физических лиц за поставки авиационного топлива ВС РФ в Сирии в рамках "оказания максимального нажима" на Москву.

В МИД РФ отметили, что США, вводя новые антироссийские санкции, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.