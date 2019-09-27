Reuters: Саудовская Аравия впервые начинает выдавать туристические визы

ТАСС, 27 сентября. Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы для иностранцев из 49 стран. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, визу в королевство можно будет приобрести онлайн за $80, при этом доступ в мусульманские святыни Мекку и Медину для туристов будет ограничен. Полный список стран, граждане которых смогут получить туристическую визу, будет опубликован позже в пятницу.

Отмечается, что запрет на употребление алкоголя, существующий в королевстве, будет также распространяться на туристов. При этом ношение абайи [арабского платья с длинными рукавами, как правило черного цвета] для женщин не будет обязательным, достаточно будет "скромной одежды", в том числе и на общественных пляжах. Женщины без сопровождения родственников мужского пола также смогут посетить королевство.

О планах начать выдачу туристических виз в королевстве объявили еще в конце 2017 года и обещали запустить процесс уже в 2018 году. До последнего времени право на въезд в страну получали только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие паломничество к святым местам ислама, либо приезжавшие в королевство в деловые командировки.

Сейчас власти королевства делают ставку на развитие туристической отрасли. По оценкам специалистов, турсектор будет способствовать диверсификации экономики и уменьшению ее зависимости от экспорта энергоресурсов. Королевство планирует к 2030 году выйти на уровень 30 млн приезжих в год. Сейчас эта цифра составляет 16 млн человек, при этом туристов среди них нет, но уже в ближайшее время Саудовская Аравия рассчитывает получать ежегодно $47 млрд доходов от туризма.