В КНДР заявили, что успех переговоров с США зависит от мудрости и решимости Трампа

ПХЕНЬЯН, 27 сентября. /ТАСС/. Результаты предстоящего саммита между лидерами КНДР и США зависят от мудрости и решимости американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, текст которого опубликовало в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Я убедился в том, что президент Трамп отличается от своих предшественников своим политическим чутьем и решимостью, судя по его подходу к КНДР, - отмечается в заявлении. - Поэтому я возлагаю надежды на мудрый выбор и смелое решение президента Трампа [на предстоящем саммите]".

При этом советник МИД КНДР выразил сожаление, что практические меры по реализации достигнутых договоренностей на состоявшихся ранее встречах лидерах двух стран "не принимаются на должном уровне". Как полагает Ким Ге Гван, по этой причине "перспективы будущего саммита не так светлы".

"Для создания доверия между КНДР и США и выполнения совместного корейско-американского заявления [принятого на саммите в Сингапуре] мы прилагали искренние усилия, в том числе вернули содержавшихся под стражей американцев, которые совершили враждебные деяния против нашей республики, а также передали останки погибших американских военнослужащих, - подчеркивается в заявлении. - Но США ничего не сделали для выполнения совместного заявления, а, наоборот, возобновили совместные военные учения, о прекращении которых лично заверил президент, еще больше усилили санкции и нажим на КНДР и привели корейско-американские отношения к ухудшению".

По мнению советника МИД КНДР, существует еще ряд факторов, которые "вызывают чувство сомнения, произойдет ли новый прорыв в корейско-американских отношениях". В частности, это требование к Пхеньяну полностью избавиться от ядерного оружия перед тем, как будут ответные шаги США, а также "ошибочное мнение, которое царит в политических кругах Вашингтона, будто именно санкции заставили КНДР сесть за стол переговоров". "Я и наш МИД будем следить за последующими шагами США", - резюмировал Ким Ге Гван.

Трамп ранее сообщил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца нынешнего года, но при этом отметил, что проводить саммит в Пхеньяне было бы преждевременным решением. 24 сентября Национальная разведывательная служба Республики Корея заявила, что переговоры на рабочем уровне между двумя странами должны возобновиться в течение двух-трех недель. Первый саммит США и КНДР состоялся в июне 2018 года в Сингапуре, второй саммит в Ханое в феврале 2019 года закончился безрезультатно, Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели также короткую встречу в пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года.