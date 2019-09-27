СМИ: новый глава МИД Японии выразил пожелание в течение 2019 года посетить Россию

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги хотел бы в течение нынешнего года совершить визит в Россию. Об этом он заявил в беседе с японскими журналистами в Нью-Йорке, где участвует в мероприятиях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Если позволят обстоятельства, хотелось бы в течение нынешнего года посетить Москву", - цитирует его в пятницу агентство Kyodo. Глава ведомства также отметил, что намерен часто встречаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В четверг японский МИД сообщил, что на состоявшейся в Нью-Йорке 25 сентября двусторонней встрече глав МИД России и Японии была достигнута договоренность начать проработку возможности проведения в ближайшее время визита Тосимицу Мотэги в Москву. Токио также ожидает, что Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел "двадцатки", которое пройдет в конце ноября в японском городе Нагоя.

Тосимицу Мотэги был назначен главой МИД в результате перестановок в японском правительстве 11 сентября. Ранее он занимал пост министра по восстановлению экономики, курировал торговые переговоры с США.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.