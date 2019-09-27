Япония отмечает рост военной активности России в Арктике и на Дальнем Востоке

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии считает, что Россия повысила свою военную активность в ряде регионов, включая Арктику, Ближний Восток, Дальний Восток, а также в районах недалеко от США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу ежегодном докладе японского оборонного ведомства под названием "Белая книга".

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"Россия повышает свою военную активность не только в Арктике, Европе, районах рядом с США и на Ближнем Востоке, но также и на Дальнем Востоке, в связи с чем необходимо обратить пристальное внимание на дальнейшее развитие. Количество вылетов японских истребителей на перехват российских самолетов остается высоким", - отмечается в документе.

"Что касается северных территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС), РФ объявила в прошлом году о размещении на островах Итуруп и Кунашир противокорабельных ракет, а также истребителей Су-35С. Таким образом, размещение РФ вооруженных сил на северных территориях, которые являются нашими исконными территориями, продолжается", - говорится в докладе.

Развитие ядерных сил

Согласно докладу, Министерство обороны Японии считает, что Россия уделяет первоочередное внимание модернизации своих ядерных сил с целью сохранения баланса с США.