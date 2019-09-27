Япония считает, что КНДР смогла добиться миниатюризации ядерного оружия

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. КНДР продолжает сохранять свой ядерный потенциал и ей удалось добиться миниатюризации ядерного оружия, а также создать ядерные боеголовки. Об этом говорится в опубликованном в пятницу ежегодном докладе японского оборонного ведомства под названием "Белая книга".

"Северная Корея во время саммита с США в 2018 году, а также в ряде других случаев выражала намерение работать для осуществления денуклеаризации. Однако ей удалось добиться миниатюризации ядерного оружия, чтобы разместить его в боеголовках баллистических ракет. Северная Корея обладает несколькими сотнями ракет, способных достичь любой точки Японии, а также продолжает развивать свои способности осуществить внезапную атаку в отношении Японии за счет использования мобильных пусковых установок и субмарин", - отмечается в докладе.

Формулировка о завершении миниатюризации ядерного оружия в КНДР используется японским ведомством в докладе впервые. Минобороны Японии также считает, что КНДР будет продолжать стремиться улучшить возможности своих вооружений, в том числе за счет повышения дальности действия баллистических ракет и увеличения точности поражения потенциальной цели.

В ноябре 2017 года Пхеньян испытал ракету нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня этого года между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают возобновить переговоры рабочего уровня в течение нескольких недель. Однако эти контакты пока так и не возобновились.