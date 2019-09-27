NYT: в Белом доме и Минюсте США знали о готовящейся жалобе на беседу Трампа с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Представители администрации президента США Дональда Трампа, а также сотрудники министерства юстиции знали о готовящейся жалобе неназванного сотрудника американской разведки на разговор американского лидера со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, анонимный осведомитель спустя короткое время после разговора Трампа с Зеленским представил проект жалобы ведущему адвокату Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Она в свою очередь поделилась соображениями неназванного разведчика с представителями Белого дома и Минюста. Спустя короткое время жалоба осведомителя была передана генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону.

Ранее в четверг эта же газета выступила с утверждением о том, что осведомитель, предположительно, является сотрудником ЦРУ. Юристы, представляющие его интересы, отказались подтверждать или опровергать информацию источников газеты.

Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.