Reuters: траты на размещение систем ПРО Aegis Ashore в Японии могут вырасти на $500 млн

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Расходы на размещение двух комплексов ПРО Aegis Ashore американского производства в Японии могут вырасти на $500 млн в связи с необходимостью проведения пусковых испытаний. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве.

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Они отмечают, что эти испытания не были изначально заложены в бюджет, когда принималось решение о покупке в декабре 2017 года. Занимавший тогда пост министра обороны Ицунори Онодэра был уверен, что существует необходимость проведения только компьютерной симуляции работы систем ПРО.

В настоящее время в Токио ожидают ответа от американской стороны, о том какие именно проверки потребуются. Пусковые испытания, как отмечает агентство, должны проводиться на Гавайях, а не в Японии. С учетом этих затрат, а также расходов на эксплуатацию в течение 30 лет Япония потратит на Aegis Ashore $4,3 млрд.

Два комплекса Aegis Ashore предполагается разместить в префектуре Ямагути и в префектуре Акита. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. По оценкам властей, комплексы Aegis Ashore обойдутся Японии в 268 млрд иен (почти $2,4 млрд), однако в Минобороны страны признают, что расходы на их приобретение могут оказаться выше.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало Министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено. Руководители органов местного самоуправления в префектурах Акита и Ямагути пока на это не дали согласия. Они неоднократно высказывали опасения, что установки ПРО с мощными радарами могут представлять опасность для здоровья местного населения.