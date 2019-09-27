El Pais: испанская охранная компания шпионила за Джулианом Ассанжем в Лондоне для США

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Испанское частное охранное предприятие, отвечающее за защиту посольства Эквадора в Лондоне, вело слежку за основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем для спецслужб США. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais .

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. В чем обвиняют основателя WikiLeaks

По ее информации, предполагается, что владелец компании Undercover Global S. L. Давид Моралес передал ЦРУ аудио- и видеоматериалы о встречах Ассанжа со своими адвокатами и помощниками. Теперь из-за этих сведений в отношении Моралеса в Испании заведено расследование.

Заявление о возбуждении уголовного дела было представлено самим основателем WikiLeaks. Так, охранное предприятие и его глава обвиняются в посягательстве на личную жизнь, взяточничестве, отмывании средств и других преступлениях. Сам Моралес пока не комментирует эту информацию.

Отмечается, что слежка за Ассанжем усилилась после прихода к власти в Эквадоре президента Ленина Морено.