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Дело Ассанжа и WikiLeaks

El Pais: испанская охранная компания шпионила за Джулианом Ассанжем в Лондоне для США

Слежка за основателем WikiLeaks усилилась после прихода Ленина Морено к власти в Эквадоре

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Испанское частное охранное предприятие, отвечающее за защиту посольства Эквадора в Лондоне, вело слежку за основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем для спецслужб США. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

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По ее информации, предполагается, что владелец компании Undercover Global S. L. Давид Моралес передал ЦРУ аудио- и видеоматериалы о встречах Ассанжа со своими адвокатами и помощниками. Теперь из-за этих сведений в отношении Моралеса в Испании заведено расследование.

Заявление о возбуждении уголовного дела было представлено самим основателем WikiLeaks. Так, охранное предприятие и его глава обвиняются в посягательстве на личную жизнь, взяточничестве, отмывании средств и других преступлениях. Сам Моралес пока не комментирует эту информацию.

Отмечается, что слежка за Ассанжем усилилась после прихода к власти в Эквадоре президента Ленина Морено.

Теги
СШАИспанияВеликобританияЭквадорДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, ДжулианМорено, Ленин
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