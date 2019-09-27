Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова

БИШКЕК, 27 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Киргизии выразило озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики. Об этом говорится в распространенном в пятницу киргизским МИД сообщении.

"В МИД республики 26 сентября 2019 года был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении. Поводом для этого стала передача "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

"В ходе встречи представитель МИД отметил ситуацию вокруг высказываний известного российского телеведущего в эфире телепередачи "Прямой эфир с Андреем Малаховым" от 24 сентября 2019 года относительно ДТП с участием гражданина Кыргызской Республики Исламбека Акбарова", - отмечает ведомство.

Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

"Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.

Во время эфира от 24 сентября Малахов сделал предположение, что Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить ДТП.