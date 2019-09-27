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В Тбилиси считают, что встреча глав МИД Грузии и РФ поможет решению проблем между странами

ТБИЛИСИ, 27 сентября. /ТАСС/. Состоявшаяся 26 сентября встреча глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке будет способствовать решению сложнейших проблем между странами. Об этом в пятницу заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Встреча, которая состоялась в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи [ООН], будет способствовать решению сложнейших проблем между странами. Я еще раз повторяю, будет способствовать решению сложнейших проблем. Ясно то, что единственным путем решения этих проблем являются международные правила и законодательство и, конечно же, тесное сотрудничество с нашими партнерами", - сказал он.

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