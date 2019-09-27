Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России

ТБИЛИСИ, 27 сентября. /ТАСС/. Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении диппредставительства на странице в Facebook.

"Посольство США в Тбилиси приветствует грузино-российскую встречу, организованную при посредничестве МИД Швейцарии", - говорится в заявлении. В посольстве, в частности, поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии и призвали Россию "сократить напряженность".

Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с замглавы МИД России. Формат был создан в 2012 году.

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, который представлял российскую сторону на переговорах с Абашидзе, покинул свою должность. Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ.