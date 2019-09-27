МИД Филиппин сообщил, что в ходе визита Дутерте в Россию стороны подпишут ряд соглашений

ТАСС, 27 сентября. Россия и Филиппины заключат несколько двусторонних соглашений во время визита филиппинского президента Родриго Дутерте в Россию, который состоится в начале октября. Об этом заявила представитель МИД Филиппин Амелита Акино.

"Президент Дутерте и президент [России Владимир] Путин будут присутствовать при подписании ряда двухсторонних соглашений, которые затронут сотрудничество двух стран в сферах культуры, здравоохранения и науки", - приводит ее слова в пятницу газета Manila Bulletin. Акино допустила, что Манила и Москва могут достичь и других договоренностей, однако представитель не стала комментировать их содержание, потому что "обсуждение этих соглашений все еще продолжается".

Акино также объявила, что в ходе зарубежной поездки Дутерте встретится с членами филиппинского сообщества в РФ. "В России проживают почти 7 тыс. филиппинцев, это очень большая страна. Мы хотим, чтобы у президента было как можно больше времени, чтобы встретиться с ними в Москве", - подчеркнула она.

Дутерте посетил Россию в мае 2017 года, однако в связи с обострением ситуации в его стране он был вынужден тогда прервать свой визит и срочно вернуться домой. Причиной этого стала обстановка на острове Минданао на юге Филиппин, где было введено военное положение в связи с вооруженными столкновениями между военными и боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дутерте 3 октября вместе с Путиным и лидерами Казахстана. Азербайджана и Иордании примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи. По словам представителя Кремля, также российский президент планирует провести двусторонние встречи со своими иностранными коллегами, в том числе с Дутерте.