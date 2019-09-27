Украина ждет рекомендаций руководства МВФ в надежде на новую программу помощи

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Украина продолжит консультации с представителями Международного валютного фонда (МВФ), чтобы получить в дальнейшем рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы помощи. Об этом в пятницу сообщил в Telegram-канале премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"В течение следующих нескольких недель мы будем продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной", - сообщил премьер.

Гончарук заявил, что во время работы миссии МВФ на Украине (12-26 сентября), состоялись "насыщенные, тяжелые и важные консультации". "Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ - переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой трехлетней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования", - отметил глава правительства. Он подчеркнул, что впереди у Киева большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и создать на Украине реальную рыночную экономику.

Ранее в пятницу официальный представитель МВФ на Украине Рон ван Роден подвел итоги работы миссии на Украине. По его словам, темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции. Кроме того, МВФ констатировала, что сдерживающим фактором также выступает доминирование в крупных отраслях экономики неэффективных государственных предприятий или олигархов, которые сдерживают конкуренцию и инвестиции.

По словам представителя МВФ, Киев должен сконцентрировать усилия на проведении структурных реформ для обеспечения роста экономики, при этом ключевое значение имеет "установление крепкого верховенства права", в том числе за счет судебной реформы и борьбы с коррупцией.

В МВФ подчеркнули, что не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также уменьшение роли государства и олигархов в экономике. В организации также резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".