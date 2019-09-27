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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

СМИ: танкер Stena Impero из иранского порта направился в международные воды

Телерадиовещательная корпорация IRIB показала сюжет, в котором видно начало движения судна

ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero покинул иранский порт Бендер-Аббас и направился в международные воды. Об этом в пятницу сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

Телеканал показал видеосюжет, в котором видно начало движения судна.

По словам главы департамента портов и прибрежной полосы провинции Хормозган Алламорада Афифипура, "несмотря на решение о прекращении задержания танкера, судебное разбирательство еще не завершено". "Позже будет объявлено окончательное решение суда по вопросу нарушения морского права", - сказал он.

Решение о прекращении задержания танкера было принято в среду.

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ИранЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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