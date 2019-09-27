СМИ: число контактов в межкорейском офисе связи в Кэсоне сократилось вдвое

ТАСС, 27 сентября. Республика Корея и КНДР провели 47 встреч в пункте двусторонней связи в пограничном Кэсоне в августе 2019 года, в то время как, к примеру, в ноябре 2018 года стороны встретились там 103 раза. Об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, в марте 2018 года было проведено 48 совещаний, 46 - в апреле, свыше 50 - каждый месяц с мая по июль. Число контактов резко сократилось после второго саммита между КНДР и США в феврале, закончившегося безрезультатно. Так, в октябре 2018 года стороны встретились 92 раза, в ноябре и декабре - 103 и 102 раза соответственно.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов. Как отмечает агентство, первоначально представители Севера и Юга договорились проводить в Кэсоне встречи дважды в день.

Кэсон находится примерно в 20 км к северу от демилитаризованной зоны, разделяющей Корейский полуостров на два государства. До февраля 2016 года в городе работал технопарк, в котором на южнокорейских предприятиях трудились рабочие из КНДР. Он был закрыт по инициативе Сеула в ответ на проведенные Пхеньяном в январе 2016 года ядерные испытания.