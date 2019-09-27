Оппозиция вызвала главу МИД Грузии в парламент из-за встречи с Лавровым

ТБИЛИСИ, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты грузинской оппозиционной фракции "Единое национальное движение" вызвали главу МИД Грузии Давида Залкалиани в парламент для разъяснений по поводу встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в пятницу заявил лидер фракции Роман Гоциридзе в интервью телекомпании Imedi.

"Наша фракция вызывает его [Залкалиани] на комитетские слушания. Это [встреча с Лавровым] было действием, совершенным за спиной народа. До проведения встречи необходимо было пройти предварительные консультации с политическими силами, обществом и парламентом", - сказал Гоциридзе.

Залкалиани в свою очередь уже заявил, что у него никогда нет проблем в общении с депутатами и, вероятнее всего, он придет в парламент в октябре, где депутаты заслушают его в формате "часа министра".

Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с замглавы МИД России. Формат был создан в 2012 году.