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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Владелец Stena Impero опроверг информацию о выходе танкера из территориальных вод Ирана

Ранее телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что судно покинуло иранский порт Бендер-Аббас

ТАСС, 27 сентября. Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero готовится покинуть Иран и выйти за пределы иранских территориальных вод. Об этом в пятницу сообщил ТАСС пресс-секретарь шведской компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, Уилл Маркс.

"Судно готовится покинуть [Иран]. Мы сообщим, когда оно выйдет из территориальных вод", - сказал он.

Ранее иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что Stena Impero покинул иранский порт Бендер-Аббас и направился в международные воды. Телеканал показал видеосюжет, в котором видно начало движения судна. 

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ИранЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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