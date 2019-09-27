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Вице-премьер Украины выступил за введение двойного гражданства, но не с Россией

По словам заместителя премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос отвечает интересам страны

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Двойное гражданство отвечает интересам Украины, однако этот вопрос не касается его признания с Россией. Об этом заявил заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.

"Двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", - отметил он, уточнив при этом, что это позиция не всего правительства, но его личная.

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