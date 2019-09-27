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Политический кризис в Венесуэле
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ЕС ввел санкции против семи сотрудников сил безопасности и разведки Венесуэлы

Эти меры включают в себя запрет на поездки и замораживание активов, отметили в пресс-службе Совета ЕС

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении семи сотрудников сил безопасности и разведки Венесуэлы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

"Совет распространил действие ограничительных мер на семерых сотрудников венесуэльских сил безопасности и разведки. Эти меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Перечисленные лица причастны к пыткам и другим серьезным нарушениям прав человека. Четверо из них связаны со смертью капитана Рафаэля Акосты Аревало", - утверждается в заявлении Совета ЕС.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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