В Китае заявили, что выступают против размещения ракет США вблизи других стран

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Китай получил предложение президента РФ Владимира Путина относительно введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности и выступает категорически против размещения американских вооружений вблизи других государств. Об этом на брифинге в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай получил соответствующее предложение от России. Мы остаемся привержены нашей позиции относительно ракет средней и меньшей дальности. Мы выступаем категорически против развертывания Соединенными Штатами ракет наземного базирования средней и меньшей дальности на пороге у других стран", - заявил дипломат.

Он также отметил, что "неважно, где эти ракеты будут размещаться - в Европе или в Азиатско-Тихоокеанском регионе - это будет иметь негативные последствия для всего мира и станет угрожать ситуации в области безопасности". "Мы призываем все соответствующие страны проявить высокую ответственность и сдержанность в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности", - подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. По данным издания, российский лидер направил такие же послания целому ряду государств, не входящих в НАТО, в частности Китаю. Кроме того, письмо получил, по информации газеты, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что послание Путина циркулярно направлено "в основные страны Европы, Азии и различные международные организации".

МИД РФ 2 августа сообщил, что по инициативе американской стороны прекращено действие российско-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). США свои действия объяснили отказом России выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.