В Хельсинки на акцию против изменения климата собрались несколько тысяч участников

ХЕЛЬСИНКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Акция против изменения климата началась утром в пятницу у здания парламента Финляндии в Хельсинки, передает корреспондент ТАСС с места событий. Ожидается, что участие в ней примут несколько тысяч человек.

Согласно данным на странице мероприятия в Facebook, прийти на акцию могут от 6 до 16 тыс. человек, сейчас на месте, по данным полиции, от 3 до 4 тыс. человек. В основном участники митинга - школьники и молодежь. Люди продолжают прибывать к парламенту, из-за этого нарушено движение по одной из главных улиц финской столицы - улице Маннергейма. Потоки машин регулирует полиция.

"Приходите поддержать обеспокоенную за будущее молодежь. Мы собираемся у парламента, чтобы потребовать от него действий по борьбе с изменением климата. Вместе мы добились того, что правительство поставило перед собой исторически серьезные климатические цели (чтобы Финляндия стала углеродно-нейтральной к 2035 году - прим. ТАСС), но теперь нужно сделать так, чтобы они осуществились на практике", - подчеркнул оргкомитет демонстрации.

По словам участников, они требуют, чтобы Финляндия реализовала свое намерение стать первой в мире страной, не использующей ископаемое топливо, чтобы прямая и косвенная поддержка этого сектора промышленности была остановлена, чтобы было обновлено климатическое законодательство и там были прописаны задачи по снижению вредных выбросов в соответствии с целью не допустить повышения средней температуры на планете более чем на 1,5 градуса. Акция, помимо Хельсинки, проходит в пятницу еще более чем в 20 финских городах. Среди них - Эспоо, Пори, Оулу, Рованиеми, Лаппеенранта, Турку, Тампере и другие.

"Чего мы хотим? Действий по борьбе с изменением климата! Когда мы их хотим? Сейчас!" - скандируют демонстранты в Хельсинки.

Весной у парламента уже состоялась похожая климатическая демонстрация, на которую собрались финские школьники. В этот раз, по словам организаторов, к ним пригласили присоединиться и взрослых. Некоторые школы перед мероприятием опубликовали сообщения, в которых говорилось, что участие школьников в нынешней акции возможно только с разрешения родителей или других опекунов, о чем также нужно заранее уведомить учебное заведение.