94-летний премьер Малайзии заявил о готовности работать еще три года

СИНГАПУР, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что готов занимать высший государственный пост еще три года, несмотря на объявленное ранее решение уйти в отставку в следующем году. Об этом сообщает в пятницу агентство Bernama.

"Обещаю, что покину пост главы правительства до всеобщих выборов, которые пройдут в 2023 году. Так что у меня есть еще три года для работы", - заявил 94-летний политик в Нью-Йорке, где он принимает участие в заседании Генассамблеи ООН. Премьер рассказал, что "работает по 18 часов в сутки, поскольку у него остается не так много времени перед тем, как уйти в отставку".

В 2017 году четыре оппозиционные партии сформировали "Альянс надежды", лидером которого стал Махатхир. Одновременно было достигнуто джентльменское соглашение, что в случае победы на парламентских выборах в мае 2018 года Махатхир становится премьером лишь на два года, а затем передает пост Анвару Ибрагиму - лидеру крупнейшей в этом блоке Народной партии справедливости. Подобный сценарий объяснялся нахождением 71-летнего Анвара в тюрьме, где он отбывал пятилетнее заключение по обвинению в мужеложстве, что по законам мусульманской Малайзии считается тяжким преступлением. Верховный правитель (король) после победы "Альянса надежды" помиловал Анвара с возможностью занимать государственные посты.