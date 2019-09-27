Мэр Ниццы пообещал увековечить имя Жака Ширака на карте города

ТАСС, 27 сентября. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил о намерении назвать одну из улиц, бульваров или площадей в этом городе на юге Франции в честь экс-президента страны Жака Ширака, который умер в четверг на 87-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила газета Nice-Matin .

"Я предложу дать имя Жака Ширака общественному месту, которое по своей значимости бы соответствовало тому, что он воплощал для Франции", - заявил Эстрози.

Мэр напомнил, что в городе ранее были увековечены имена предыдущих французских президентов - в Ницце есть площадь Шарля де Голля, бульвар Жоржа Помпиду и бульвар Франсуа Миттерана. Инициатива будет выдвинута на ближайшем городском совете, уточняет издание.

Зять Ширака Фредерик Сала-Бару сообщил в четверг, что экс-президент умер утром в окружении своих близких. Жак Ширак покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995 по 2007 год. Как напоминают французские радиостанции, в 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после смерти старшей дочери. Последние три года он не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.

Церемония прощания с Жаком Шираком пройдет 29 сентября перед Домом Инвалидов в 7-м округе Парижа. Похоронят бывшего президента республики на кладбище Монпарнас. 30 сентября объявлено во Франции днем общенационального траура.