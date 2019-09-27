Конгресс США одобрил продажу Польше самолетов F-35

ВАРШАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 современных самолетов F-35. Это один из последних шагов перед заключением договора, но это не конец нашей работы. Мы сделаем все возможное, чтобы получить как можно более выгодную цену", - написал Блащак в Twitter.

Как сообщило 11 сентября Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, американская администрация приняла решение продать Польше 32 самолета, 33 турбореактивных двухконтурных двигателя F-135 разработки Pratt & Whitney, а также сопутствующее оборудование.

Стоимость контракта - $6,5 млрд. Однако власти Польши заявили, что это стартовая цена и они намерены добиться ее снижения в ходе переговоров.